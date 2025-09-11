さまざまなAIサービスを展開しているGoogleが、教育者や学生、親がAIを効果的かつ安全に、そして責任を持って使用できるようにするために役立つリテラシー情報や、トレーニングツールをまとめたウェブサイトを公開しました。Google AI - Build AI knowledge and literacyhttps://ai.google/literacyAI Literacy Resources - The Keywordhttps://blog.google/outreach-initiatives/education/google-ai-literacy-tools-2025/◆教師