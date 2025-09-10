「今の彼と結婚したいけど、私からプロポーズするのはちょっと…」と思っている人は多いはず。彼氏に結婚を意識してもらう方法があれば知りたいものです。そこで、『オトメスゴレン』女性読者に聞いた「プロポーズしてもらうため、「結婚したい」という意思をそれとなく伝える一言９パターン」を紹介します。【１】「おばあちゃんになっても手を繋いでたい」と、将来の話をする。「未来を想像すれば、自然と結婚の話になる」（２０