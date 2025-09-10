ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 42期生7人のうち、4人が退学…競馬学校で「卒業生ゼロ」の理由は JRA（日本中央競馬会） スポーツニュース・トピックス 競馬 ゴシップ 現代ビジネス 42期生7人のうち、4人が退学…競馬学校で「卒業生ゼロ」の理由は 2025年9月10日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 千葉県にある競馬学校の42期生7人のうち、4人が退学し3人が留年した件 来春の卒業生がいないことは「異例の事態といっていい」とスポーツ紙の記者 体重管理での挫折や騎乗訓練での負傷が影響したのだろうとスポーツ紙デスク 記事を読む おすすめ記事 元DeNAの田中健二朗が今シーズン限りで引退 16シーズン在籍した古巣も写真付きメッセージでねぎらい 2025年9月5日 17時42分 松本流星が世界王座決定戦に向けド迫力の公開練習！「日本で一番強い」高田陣営は感心 2025年9月5日 15時37分 最速115キロ“二刀流”ら逸材続々…「西武ジュニア」メンバー決定 サポート含め21人を選出 2025年9月8日 13時2分 最凶ボクサーがいじめられっ子に転生？「極悪転生」がヤンマガWebで連載開始 2025年9月8日 11時41分 坂本勇人以来の遊撃手首位打者へ「疲れているとか言ってられません」快音響かせ続ける巨人・泉口友汰 2025年9月6日 5時50分