◇女優の吉行和子さんが死去吉行さんの母は、日本の美容師の草分け的存在だった吉行あぐりさん（2015年死去）。その美容師にかける情熱と波瀾（はらん）万丈の人生は、1997年4〜10月に放送されたNHK連続テレビ小説「あぐり」のモデルとなった。ヒロインは田中美里（48）が務めた。猛烈に働きながら3人の子供を育てた母の背中と、家庭の温かさに縁遠かったことが吉行さんの女優としての原点となった。父は詩人で、34歳で早世