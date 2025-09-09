ドイツ代表は8日に行われた北中米ワールドカップ欧州予選で北アイルランド代表と対戦し、3-1で勝利を収めた。セルジュ・ニャブリ、ナディエム・アミリ、フロリアン・ビルツが得点し、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームが白星を挙げた一方で、観客席では元ドイツ代表DFマッツ・フンメルスの姿が注目を集めた。英『ザ・サン』が伝えている。4月に現役引退を表明した36歳のフンメルスは、ケルンのラインエネルギースタジ