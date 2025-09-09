赤ちゃん犬たちの可愛すぎる食事風景が話題を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で203万4000回再生を突破し、「ルール守ってない客いて草」「コーヒー吹いたｗ」「これは名案でしかない」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ご飯を食べる6匹の赤ちゃん犬→あまりにも可愛い『一蘭スタイルの食事』】 一蘭スタイルで食事！？ Instagramアカウント「yamahaxjr1200inst」の投稿主さんは、岐