この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える夫婦のエピソードをどうぞごらんください。 ある妻が語る「世の中で3番目ぐらいに憎いもの」共感殺到で2万いいね まめ@4y🦖+0y👶(@hibi_mame)さんの投稿です。「世の中で1番目に憎いもの」というと、壮大な