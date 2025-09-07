【桧山珠美 あれもこれも言わせて】やす子に“賞味期限切れ説”…1年前「24時間マラソン」で意図せずスターになるもTV業界の評判ダダ下がりなんだかんだと言いながらも、結局見てしまうのが「24時間テレビ48愛は地球を救う」（日本テレビ系）。他にすることもなかったので、ほぼリアルタイムで視聴した。注目はチャリティーマラソンのランナーを務めたSUPER EIGHTの横山裕。酷暑の中、100キロ以上も走った。地球を救う前に横