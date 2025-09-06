【Fallout Fizz Club ヌカ・コーラ・バンドル】 事前注文受付中 価格：22,000円 TGS2025会場受取 【東京ゲームショウ2025：インフォレンズ物販ブース】 ブース番号：【Hall9】W-104 インフォレンズから「Fallout」のグッズ「Fallout Fizz Club ヌカ・コーラ・バンドル」が発売される。価格は22,000円。INFO