ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 能登地震で避難していた父親を殺害 傷害致死の男に執行猶予付き判決 傷害致死 能登半島地震 時事ニュース ABEMA TIMES 能登地震で避難していた父親を殺害 傷害致死の男に執行猶予付き判決 2025年9月5日 8時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 千葉県君津市で同居する父親に暴行を加え死亡させた罪に問われている男 千葉地裁は懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した 父親は能登半島地震で被災したため、男の自宅で同居していた 記事を読む