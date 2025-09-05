千葉地裁ABEMA TIMES

能登地震で避難していた父親を殺害 傷害致死の男に執行猶予付き判決

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 千葉県君津市で同居する父親に暴行を加え死亡させた罪に問われている男
  • 千葉地裁は懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した
  • 父親は能登半島地震で被災したため、男の自宅で同居していた
記事を読む

おすすめ記事

  • レンタカーを窃盗される被害に遭った神奈川県のニコニコレンタカー小田原扇町店（いずれも提供写真）
    レンタカー店の車が返却されず、外国人に売り捌かれ… 被害者困惑「あり得ない。残債300万円もあるのに」 2025年9月4日 6時50分
  • 発売中のケバブ風味ポテトチップス
    ファミマと江頭2:50「豚肉入りポテチ」を説明せず、イスラム教徒に食べさせた可能性が浮上 2025年9月4日 17時0分
  • 　テレビ東京
    間違えて自宅解体された高身長芸人「子供を保育園に送って帰ってきたら」壁も窓も「バッチバチに」壊され→その後の対応にもガチギレ 2025年9月4日 19時22分
  • 全長4m！ 日産「マーチ」復活に期待の声！ めちゃ懐かしい“丸目デザイン”採用に「めっちゃ欲しい…日産の未来は明るい！」の大反響！ 超進化した“最新コンパクトカー”新型「マイクラ」欧州モデルとは！
    全長4m！ 日産「マーチ」復活に期待の声！ めちゃ懐かしい“丸目デザイン”採用に「めっちゃ欲しい…日産の未来は明るい！」の大反響！ 超進化した“最新コンパクトカー”新型「マイクラ」欧州モデルとは！ 2025年9月4日 21時10分
  • 「短冊を書いてすぐに亡くなっているので、遺書だったんじゃないか」母親が悲痛な心境語る　中学３年の男子生徒自死　大阪市教委がいじめの「重大事態」として調査
    「短冊を書いてすぐに亡くなっているので、遺書だったんじゃないか」母親が悲痛な心境語る　中学３年の男子生徒自死　大阪市教委がいじめの「重大事態」として調査 2025年8月29日 13時10分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. レンタカー 返却されず売られる
    2. 2. 江頭 国を越えた大問題に発展か
    3. 3. 誤って自宅解体 芸人語るその後
    4. 4. 日産マーチ復活か 価格に驚き
    5. 5. 短冊書いて中3自死 母の悲痛胸中
    6. 6. 記憶喪失の男性 アパレル関係者?
    7. 7. カズレ 結婚に至った経緯明かす
    8. 8. コンビ消沈しかねぬ 石橋に指摘
    9. 9. 32歳男 稲田直樹アカ乗っ取りか
    10. 10. 市長失職→逮捕 変だなと思った
    1. 11. 100万再生で…粗品語る動画収益
    2. 12. やす子の業界内での評価が急落か
    3. 13. ドラゴンボール貨幣 販売を発表
    4. 14. 水道代28万→最終的に200万請求
    5. 15. マッコイ斉藤 意味深投稿に反響
    6. 16. 殴り合い 斉藤被告との大ゲンカ
    7. 17. 外国人による会計前飲食 横行か
    8. 18. 反撃? 伊東市長周辺が匂わせか
    9. 19. 三重県の12歳 バレエで世界1位に
    10. 20. ROLAND 絶対に結婚しない理由
    1. 1. レンタカー 返却されず売られる
    2. 2. 短冊書いて中3自死 母の悲痛胸中
    3. 3. 記憶喪失の男性 アパレル関係者?
    4. 4. 市長失職→逮捕 変だなと思った
    5. 5. 32歳男 稲田直樹アカ乗っ取りか
    6. 6. 水道代28万→最終的に200万請求
    7. 7. 三重県の12歳 バレエで世界1位に
    8. 8. 反撃? 伊東市長周辺が匂わせか
    9. 9. 正恩氏の「体液」すべて拭き取る
    10. 10. 川崎女性殺人 9回相談も報告せず
    1. 11. 30歳女性教師 頂き女子へと変貌
    2. 12. 橋から人が落下 10代少年転落死
    3. 13. 麻生氏 石破氏超えの嫌われぶり?
    4. 14. 税金491億円かけた施設 ガラガラ
    5. 15. 備蓄米は売り切れない 不満殺到
    6. 16. 線路を車が走行 70歳が誤進入
    7. 17. めちゃ衝撃…DJが「サライ」流す
    8. 18. 遺体は誰が引き取る?孤独死問題
    9. 19. 独自入手 アレフ内部の音声記録
    10. 20. イヤホン使用の「耳カビ」に注意
    1. 1. ドラゴンボール貨幣 販売を発表
    2. 2. 悠仁さま成年式 異例の億超えか
    3. 3. 石破氏 2万円給付案に所得制限か
    4. 4. 「世界陸上が東京に...キターーー！」TBS系列で『東京2025世界陸上』を生中継！ 陸上アスリートの名言一色の銀座線も運行中
    5. 5. また神奈川県警…不祥事に嘆き
    6. 6. 離婚後に孤独死 体液が滲み出る
    7. 7. 金返せ 元職場に言われ20万払う
    8. 8. すき家新価格開始に「まじ熱い」
    9. 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    10. 10. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
    1. 11. 伊東市長 推しの子バッグで好感?
    2. 12. 「通訳頼り」日本の外交に限界
    3. 13. なぜ旧ジャニファンが新浪氏批判
    4. 14. 死亡事故の少年「集中するため」
    5. 15. 犯行後に1時間かけて愛の告白か
    6. 16. 個性強すぎ 田久保氏私物に驚愕
    7. 17. 自民ベテラン議員が会合　臨時総裁選を要求で一致　石破首相に“自発的辞任”求める
    8. 18. 自民有村氏、両院議員総会長の辞表提出
    9. 19. 愛子さま 遊園地でお忍びデート?
    10. 20. 自民党の臨時総裁選、岡山県連は求めず…岩屋外相所属の大分県連も多数決で「要求せず」
    1. 1. ジョルジオ・アルマーニ氏が死去
    2. 2. トランプ氏「何かが起きる」警告
    3. 3. 中露首脳 マイクに拾われた会話
    4. 4. SHEIN服モデル 死刑判決の男酷似
    5. 5. 日本旅行 韓国女優の写真が物議
    6. 6. 日本で一番受け入れがたいこと
    7. 7. 謎行動…金氏のDNA情報消したか
    8. 8. 日本発「LOVOT」が中国で人気
    9. 9. 韓国ゴルファーの密着ウェア姿
    10. 10. 抗日勝利 演説にトランプ氏不満
    1. 11. 資源ほぼ0 スイス豊かになれた訳
    2. 12. トイレでスマホ 痔リスク46％増
    3. 13. 90代女性、自ら腫瘍を切った 中
    4. 14. 福島原発で作業 意識を失い死亡
    5. 15. 人気ケーブルカー脱線 15人死亡
    6. 16. 金正恩氏訪中に同行女性…正体は
    7. 17. 弱腰を指摘されトランプ氏が怒り
    8. 18. 【速報】トランプ大統領、日本車の自動車関税引き下げる大統領令に署名
    9. 19. あおり運転の男が17歳女性を銃殺
    10. 20. 会談後に金正恩氏のDNA消しか
    1. 1. 丸亀製麺 香川で「圧倒的大敗」
    2. 2. 京都を「古き良き中国」と紹介か
    3. 3. 丸亀1強 はなまるとの圧倒的な差
    4. 4. 入居倍率100倍だった街、現状は
    5. 5. 新宿の巨大再開発ストップした訳
    6. 6. 65歳医師が食べる「健康食」とは
    7. 7. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    8. 8. PayPayが中国決済大手と掟破り
    9. 9. 「お金ばかり考えて一生を」
    10. 10. 「ガンダム」の模型になる施設
    1. 11. シニア向け求人 平均年収トップ
    2. 12. 「東証S」一時ストップ高の背景
    3. 13. カルビー「ピザポテト」から初の派生ブランドが誕生『クリスピーピザポテト チーズチーズチーズ』9月8日発売
    4. 14. Gmailでメールを整理しない方法
    5. 15. 何度教えてもダメな部下の対処法
    6. 16. 職場婚が減少 原因は高年収か
    7. 17. 「長文読んでもらえない」理由
    8. 18. 高齢化率ダントツ1位は意外な国
    9. 19. 夫の年金が急に減る 救済策とは
    10. 20. 東大理3合格者は「美男美女」?
    1. 1. 月収100万超のデリバリー配達員
    2. 2. ワイモバ新料金プラン 料金は?
    3. 3. iPhoneからPixelに乗り換えて手に入れたもの、失ったもの
    4. 4. プレステ5本体が最大1万円OFFに
    5. 5. Appleの新モデル 2027年発売か
    6. 6. 人気の飲料から医薬品まで。「AmazonスマイルSALE」でみんなが買った商品 TOP20【本日最終日】
    7. 7. SB新料金プラン 見直しは必要?
    8. 8. 機能&耐久性 Xiaomiが11%オフ
    9. 9. ダイニチの加湿器に「感動」
    10. 10. 「INFINITE」9月3日に発売
    1. 11. ポータブルDACアンプ 9月に発売
    2. 12. 今話題 Ankerケーブル内蔵充電器
    3. 13. エイプリルフール便乗? 掲載紹介
    4. 14. 電気代節約に役立つエアコン商品
    5. 15. チャットボットが未成年ユーザー相手にセックス・自傷行為・薬物など不適切で有害なやりとりを繰り広げていたことが判明、有名人の名前を利用したものも
    6. 16. 住宅ローン利用実態 利用者の声
    7. 17. 愛と暴力と筋肉のクィア・スリラー『愛はステロイド』　ボディビルダー役ケイティ・オブライアンのムキムキメッセージ［ホラー通信］
    8. 18. “旨辛”か“さっぱり”が選べる！丸亀製麺、冷たいうどん2種登場
    9. 19. hip dac3 Black 発売を発表
    10. 20. 定番アウトドアギアが最大57%OFF
    1. 1. すべて失った 人気BD選手どん底
    2. 2. 大坂なおみの一言に米放送が爆笑
    3. 3. 広陵野球部コーチ 3カ月謹慎処分
    4. 4. 大谷ファンの高齢者には絶望的か
    5. 5. 朗希は成功見込みなし 記者辛辣
    6. 6. 長友が森保Jに招集され続ける訳
    7. 7. 大罪? 巨人が阪神独走許した訳
    8. 8. 村上宗隆が衝撃2発 復帰33戦17発
    9. 9. 角田裕毅の後任に内定か 独報道
    10. 10. W杯予選でドイツ惨敗「ひどい」
    1. 11. イチロー軍vs女子選抜巡りボヤキ
    2. 12. 大谷が「ぼっち」ド軍の重大問題
    3. 13. イチロー氏と急接近 松井氏胸中
    4. 14. ストレス解消? 水着で泳ぐ大谷妻
    5. 15. 村上15号で判明した異次元の現象
    6. 16. 3球三振の裏 新庄監督「実話」
    7. 17. メッツ 千賀のマイナー降格検討
    8. 18. 久保の強豪移籍 実現せずの理由
    9. 19. 大胆 4番・嶺井博希にファン騒然
    10. 20. ネトフリCEO、WBC視聴方法に言及
    1. 1. 江頭 国を越えた大問題に発展か
    2. 2. 誤って自宅解体 芸人語るその後
    3. 3. カズレ 結婚に至った経緯明かす
    4. 4. コンビ消沈しかねぬ 石橋に指摘
    5. 5. 100万再生で…粗品語る動画収益
    6. 6. やす子の業界内での評価が急落か
    7. 7. 殴り合い 斉藤被告との大ゲンカ
    8. 8. マッコイ斉藤 意味深投稿に反響
    9. 9. 外国人による会計前飲食 横行か
    10. 10. 「遅刻責める人は能力低い」波紋
    1. 11. ROLAND 絶対に結婚しない理由
    2. 12. 思わぬフワの近況報告に騒然
    3. 13. 飯田圭織 最新姿にネット釘付け
    4. 14. いけちゃん「帰る家なくなった」
    5. 15. オートロックは「むしろ危ない」
    6. 16. 尾形 新居のために借金6000万円
    7. 17. 全裸で…国宝出演俳優に逮捕歴か
    8. 18. カズが結婚報告した2人 実名告白
    9. 19. 俳優の田村亮 音声障害を発表
    10. 20. 朗希 指摘される「厳しい未来」
    1. 1. チョコパイ 贅沢な味わいの新作
    2. 2. 12星座占い 今日の運勢を診断
    3. 3. 40・50代に脚長効果...GUの新作
    4. 4. 都合いい「断れない人」の特徴
    5. 5. しまむら 9月3日からお得な商品
    6. 6. 60代 老後の金の上手な減らし方
    7. 7. 着回し可 しまむらの大人ジレ
    8. 8. 夫が飲み会を嫌がる本当の理由
    9. 9. 心理テストで分かる「秋の収穫」
    10. 10. ミスド「新作ドーナツ」が登場
    1. 11. バーキン 待望のワンパウンダー
    2. 12. 勝手に車借りる義妹に夫怒り
    3. 13. 回転寿司で飛沫 男児の秀逸一言
    4. 14. 50代おすすめ レイヤーカット
    5. 15. 楽しい外食に...老夫婦の優しさ
    6. 16. あべのハルカス「大北海道展」
    7. 17. 「A'pieu」限定コスメが登場
    8. 18. 40・50代に ユニクロ注目シャツ
    9. 19. ノエビアの最高峰クレンジング
    10. 20. 女子の前で彼氏を見たときの対応