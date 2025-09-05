2025年8月期における登録車新車販売の車名別ランキング日本自動車販売協会連合会は、2025年8月期における登録車新車販売の車名別ランキングを発表した。【画像】新型ホンダ・プレリュードをみる全47枚2025年8月期 登録車通称名別新車販売トップ101位トヨタ・ヤリス：8818台2位トヨタ・カローラ：8589台3位トヨタ・ライズ：7487台4位トヨタ・ルーミー：6644台5位トヨタ・シエンタ：5964台6位ホンダ・フリード：5697台