台風15号の影響で、関東では局地的に降った激しい雨。雨不足で悩む農家からは期待の声があがる一方、収穫間近の稲が倒れてしまう被害も出ています。記者「午前11時半ごろです、大雨が降っています」突然の雨に傘を持たずにあわてる人の姿。関東では局地的に激しい雨が降りました。東京・江東区では、午前6時半までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が。さらに、千葉県の旭市付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったと見られ、気象庁