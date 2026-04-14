明日15日(水)は、雨エリアが西日本から東日本へ広がるでしょう。東海は昼過ぎから、関東も夕方からは広く雨となりそうです。最高気温25℃以上の夏日地点は今日14日(火)よりぐっと減り、季節先取りの暑さは落ち着きそうです。15日(水)は前線や低気圧の影響明日15日(水)は、前線が西日本から東日本付近に停滞し、前線上を低気圧が東へ進む見込みです。このため西日本〜東日本の各地で雨となり、前線や低気圧に近い四国や紀伊半島など