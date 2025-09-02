羽田からアメリカへと向かっていたユナイテッド航空の旅客機がエンジントラブルで緊急事態を宣言しました。旅客機は羽田空港に引き返し、先ほど無事着陸しました。【写真を見る】【速報】羽田-シカゴ便が緊急事態宣言329人乗せて引き返し無事着陸「エンジンがシャットダウンした」という情報も東京空港事務所によりますと、きょう午後5時過ぎに羽田空港を出発してアメリカ・シカゴに向かっていたユナイテッド航空882便が午後6