きのう（30日）未明、横浜市の交差点で85歳の男性をひき逃げしたとして、タクシー運転手の男が逮捕されました。過失運転致死などの疑いで逮捕されたのは、神奈川県藤沢市のタクシー運転手、鳥居弘則容疑者（60）です。鳥居容疑者は、きのう（30日）午前4時過ぎ、横浜市金沢区六浦の信号のある交差点で、横断歩道を渡っていた近くに住む浜本照夫さん（85）を業務中に運転するタクシーではね、そのまま逃走した疑いがもたれています