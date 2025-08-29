8月28日、Hey！Say！JUMP・中島裕翔（ゆうと）が、グループからの電撃脱退を発表した。

STARTO ENTERTAINMENT社の公式サイトには、《20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました》とつづられていた。

中島本人のコメントでは、《1人の人間として私には何ができるのか、自分とは何なのかと考えた時に、自分にはお芝居に対する強い思いがありました》と説明。今後は俳優活動に絞っていくという。

ドラマ『秘密〜THE TOP SECRET〜』（フジテレビ系）の主演をはじめ、映画に舞台など、ここ数年、特に俳優業に力を入れていた中島。「俳優業に専念したい」という動機は自然だが、不可解なのは、発表当日に脱退という急すぎる展開だ。31日に予定されていた野外フェス「a-nation 2025」の出演も、中島抜きでおこなわれるという。

突然の脱退で、Xでは「なにかトラブルがあったのか」と不安を訴える声とともに、過去の “トラブル” を思い出す人も続出した。

《中島裕翔メンバーは何かやらかしたんか!?女性に抱きついたり、人にエアガン撃っても解雇されなかったの!?》

《真木よう子と一緒になってエアガンでプラスマイナス岩橋氏を撃ちまくった、中島裕翔ね》

振り返れば、2024年2月、元プラス・マイナスで、現在はピン芸人として活動するシャドウ岩橋と中島の間に、炎上騒動が持ち上がった。

当時放送されていた『だれかtoなかい』（フジテレビ系）の出演者に向け、岩橋は《俺をエアガンで撃った人だ》とXで発言。《あの時俺をエアガンで撃った真木よう子と平成JUMPの中島！俺んとこに謝りに来い！！！！》と、実名まで暴露したんです。

「真木さんは疑惑を否定しましたが、その後、体調を崩して入院騒ぎになりました。いっぽう、中島さんは一貫してスルーの姿勢を見せました。真相は不明ですが、当時はかなりの炎上ぶりでした。

さらにさかのぼると、2016年には、女優・吉田羊さんと7連泊したのち、泥酔状態で痴漢行為を働いていたと『週刊文春』に報じられたことがありました。これは事務所も事実関係を認め、謝罪コメントを出しています。女性側が被害届を出さなかったため、“おとがめなし” という空気で収まりましたが……。

こうした意外なトラブルメーカーぶりもあり、今回の不自然な脱退宣言で、裏になにか問題があったのではないか、と疑う人も出てしまったのでしょう」（芸能記者）

ここまでファンを困惑させている以上、きちんと説明しない限り、今後の俳優活動にも陰りが出そうだ。