海外に渡航する際、目的地まで直行便の国際線を利用するならいいが、途中で飛行機を乗り継ぐ時は注意が必要である。なぜなら、同一航空会社や同じアライアンス（航空連合）、複数のエアラインが共同で運行するコードシェア便以外の場合、経由地から先のフライトの搭乗手続きを現地で行う必要があるからだ。◆旅行者泣かせの空港での「乗り継ぎ失敗談」成田健太郎さん（仮名・29歳）はコロナ禍直前の2019年、冬休みを利用してバ