27日15時45分、TOPIX先物期近2025年9月限は前日清算値比変わらずの3068ポイントで取引を終えた。出来高は4万5852枚だった。この日のTOPIXの現物終値3069.74ポイントに対しては1.74ポイント安。 株探ニュース