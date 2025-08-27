時代とともにメイクの流行は変化し、韓国コスメやプチプラコスメが人気を集めている。コスメショップには次々と新商品が並び、手軽に「今どきの顔」を楽しめるいっぽうで、刺激の強いアイテムも増えている。カプサイシンの成分で唇をふっくらとした印象にする効果のある「リッププランパー」や、薄眉の流行にともなう「眉毛の脱色」など、肌に負担をかける可能性があるものも。流行メイクに潜むリスクと安全な楽しみ方につい