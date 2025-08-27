テニス▽全米オープン（２６日、米国・ニューヨーク）元ジュニア世界１位で、日本男子代表最年少出場記録を持つ予選勝者で、世界ランキング１１２位の望月慎太郎（木下グループ）が、全米初出場初勝利を挙げた。同１２５位のユーゴ・ガストン（フランス）に６−４、６−３、６−４のストレート勝ち。「まだ実感がない。最後、苦しい中で（ゲームを）取りたい気持ちがあって焦った。ちょっと安心している」と、笑顔を見せた。