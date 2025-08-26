モランボンは2025年秋冬新商品を8月10日から発売した。水産売場向け商品では、特別感のある魚介鍋を楽しめる「海の幸鍋用スープ なごみ」を新発売。「海鮮和菜」シリーズの「ぶり照り焼のたれ」「ぶり大根用つゆ」をリニューアルした。「海の幸鍋用スープ なごみ」は、白醤油にかつお節、昆布のだし、椎茸の旨みを加えた上品な味わい。ゆずの皮入りで、爽やかな香りがほのかに広がる。材料設計では、たい、たら、えびなどの定番魚