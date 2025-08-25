パドレスとのレギュラーシーズン最終戦…3連敗は避けたいドジャース【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間24日・サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場する。本塁打が出れば4試合ぶり。敗れれば首位パドレスとの差が2ゲームに広がる。大谷は前日のカード2戦目は2試合連続となる無安打に終わり、連続出塁記録も19でストップ。8月初めて出塁できなかっ