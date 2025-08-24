大谷翔平は試合前にダルビッシュ有と談笑した【MLB】パドレス 5ー1 ドジャース（日本時間24日・サンディエゴ）日本が誇る2大投手の再会シーンにファンも即座に反応した。ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場した。試合前にはダルビッシュ有投手と談笑。オーラ溢れる2人に「レジェンド同士の絵になるシーンだね」「こちらまで嬉しくなっちゃう」とファンも見入っている