夫婦生活を続けていく中で課題になりがちなのが、家事や育児のバランス。家事や育児を妻が一手に担っているケースはやはりまだ多いようで、2017年には「ワンオペ育児」が流行語大賞にノミネートされたほどです。SNSなどでは不満を通り越して、「夫を育てるのを諦めた」「もう夫に期待しない」という声が多数上がっていました。「もうこの人から名前で呼ばれることは一生ないんだなって…」夫に対して諦めの感情を抱く人たちは