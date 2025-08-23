沖縄尚学が県勢2校目の夏制覇第107回全国高校野球選手権大会は23日に決勝戦を迎え、沖縄尚学が日大三（西東京）に3-1で勝利。県勢としては2010年の興南以来15年ぶりの夏の甲子園制覇を果たした。試合終了直後、中継映像が捉えた両校エースの“やり取り”が「泣ける」とファンの涙を誘った。沖縄尚学のエースは2年生の末吉良丞投手、対する日大三は近藤優樹投手（3年）が背番号「1」を背負っている。決勝のこの日はともに先発は