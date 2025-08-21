ニューカッスルFWの去就はどのようなものになるのだろうか。スウェーデン代表のアレクサンデル・イサクが自身のSNSで声明を出した。内容としてはニューカッスルとの約束が破られたため、関係性は継続できないというもの。それに対してニューカッスルは退団を約束したことはなく、今の状況に失望していると、イサクの発言に反論する形での声明を出している。完全に関係性は破綻しており、ここからの修復は難しいだろう。『THE Sun』