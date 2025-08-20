¥­¥åー¥È¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê3¿ÍÁÈ¡Ö¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ ¥¬ー¥ë¥º¡×¤È¡¢¿Íµ¤¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖL.W.C.¡×¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¼Â¸½¡ª2025Ç¯8·î26Æü¤«¤é9·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É3¼Ò¤È¤È¤â¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥¬ー¥êー¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÂ·¤¦ÃíÌÜ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Æü¾ï¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡ 4GEEKs by SPIRAL