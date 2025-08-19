全日本空輸（ANA）は、東京/羽田〜小松線の便数を半減する。10月26日から、現在の1日4往復から同2往復の運航とする。現在はエアバスA321neoかボーイング737-800型機で運航している。ANAは2016年夏スケジュールから、北陸新幹線の開業による影響に伴い、同路線を同6往復から同4往復に減便していた。ANAでは、国内線でコロナ禍前と比較してビジネス需要が回復せず、費用も増加しており、利益を創出することが厳しい状況にあるといい