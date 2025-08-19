コンフォートについてロバーツ監督「直近を見るとかなり前進した」ドジャースのマイケル・コンフォート外野手が苦しいシーズンを送っている。昨オフにジャイアンツからFAとなり、1年1700万ドル（約25億1300万円）で加入した32歳は、ここまで108試合で打率.191、9本塁打、27打点。デーブ・ロバーツ監督は変わらぬ信頼を口にしつつも「長らくは辛抱しない」と今後の見通しを語った。「ファウル・テリトリーTV」が放送する米ポッド