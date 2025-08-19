きのう（18日）、秋田県大仙市の住宅で93歳の男性が血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は当初、男性がクマに襲われた可能性もあるとみていましたが、司法解剖の結果、殺人事件と断定し捜査しています。警察によりますと、きのう午後1時ごろ、大仙市協和峰吉川の住宅で、この家に住む進藤藤義さん（93）が血を流して倒れているのを進藤さんの妻が発見しました。進藤さんは体の広範囲から出血していて、