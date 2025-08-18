吉本興業が2025年8月18日に公式サイトで、各種コンテンツの制作拡大や番組フォーマットなどの海外展開を目指し、コンテンツファンドを組成したと発表した。今後の方針の箇所では「ダウンタウン」の名前が記載されていたため、「やっとだね」「ついに復活するのかな〜」などと期待する声がSNS上で相次いでいる。「着々と進行しているのですね」吉本興業は8月18日、「コンテンツファンド組成のお知らせ」と題した文章を発表。同社の