【パリ＝梁田真樹子】ウクライナでの停戦実現後に多国籍部隊の派遣を目指す英仏主導の「有志連合」は１７日、オンラインで首脳会合を開いた。スターマー英首相とマクロン仏大統領は「公正で永続的な和平」を支持する共同声明を発表し、ウクライナとの結束を強調した。共同声明では、１８日に予定される米国のトランプ大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領の会談を前に、有志連合としてウクライナ支援を継続