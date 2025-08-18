スタートは“トップダウン”も…独自に活動広げる学童女子チーム今年で13回目を迎える女子学童野球の全国大会「NPBガールズトーナメント2025 全日本女子学童軟式野球大会」が、今月20日まで岡山を舞台に開催されている。その予選を兼ねた東京都大会「東京都知事杯 第14回東京都女子学童軟式野球大会エリエールトーナメント」は、6月8日から7月13日に葛飾区の奥戸総合スポーツセンター野球場などで行われ、「オール江東女子」の初