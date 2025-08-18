滝川二の英語教師・カタンザディティさんは高校野球の文化に好印象を持つすっかり高校野球の虜だ。第107回全国高校野球選手権は17日、大会第12日目が行われ、第3試合で東洋大姫路（兵庫）が西日本短大付（福岡）に3-2で勝利した。アルプススタンドでは同じ兵庫県の滝川二の吹奏楽部が友情応援。顧問として声援を送ったコリ・カタンザディティさんは日本の高校野球文化に驚きと感動を覚えた。米国で生まれ育ったカタンザディテ