5年間も棚上げされていたリニア工事の手続きの一つにようやく見通しが立った。ジャーナリストの小林一哉さんは「表向きは進んでいるように見えるが、静岡県は川勝知事時代の反省を何一つ行っていない。このまま進めば、JR東海との間にいずれ大きな禍根を残す」という――。山梨県立リニア見学センター（写真＝くろふね／CC-BY-3.0／Wikimedia Commons）■5年越しにリニアトンネルの準備工事に進捗リニア南アルプストンネル静岡工区