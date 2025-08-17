WEリーグ昨季女王の日テレ・東京ヴェルディベレーザが、第2節ノジマステラ相模原と対戦し、5−0で今季初勝利を飾った。前半は互いに決め手を欠いて0−0で折り返すと、後半開始から東京ヴェルディベレーザが攻勢に出て、60分に待望の今季初得点が生まれた。MFの北村菜々美がこぼれ球を奪うとドリブルで一人かわしミドルシュートをゴールに突き刺した。東京ヴェルディベレーザは、このゴールを機に立て続けに得点。62分にはアーリー