リトルシニア全国選抜大会、日本選手権に続いて頂点中学硬式野球の日本一を決める「第19回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ」は17日、東京ドームで決勝戦が行われ、世田谷西リトルシニア（東京）が5-0で旭川大雪ボーイズ（北海道）に快勝。2023年以来2年ぶり4度目の優勝を飾った。両チーム無得点で迎えた3回、世田谷西は2死満塁から原真徳（3年）の内野ゴロが敵失を誘って2点を先制。4回は敵失と四球などで1死二