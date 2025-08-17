リトルシニア全国選抜大会、日本選手権に続いて頂点

中学硬式野球の日本一を決める「第19回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」は17日、東京ドームで決勝戦が行われ、世田谷西リトルシニア（東京）が5-0で旭川大雪ボーイズ（北海道）に快勝。2023年以来2年ぶり4度目の優勝を飾った。

両チーム無得点で迎えた3回、世田谷西は2死満塁から原真徳（3年）の内野ゴロが敵失を誘って2点を先制。4回は敵失と四球などで1死二、三塁とし、川村亮惺（3年）が中前2点打、さらに2死二塁から元木瑛介（3年）が左前適時打を放ち3点を追加した。

投げては先発の福田遊大（3年）が7イニングを完封。投打に圧倒して今春のシニア全国選抜大会、今月上旬のシニア日本選手権に続いて“全国3冠”を達成した。吉田昌弘監督は「とにかく選手たちが頑張ってくれた。福田は球が遅かったのがよかった（笑）。試合に出られるのは9人ですが、色々な大会で全員が活躍してくれる。みんなで祝いたいと思います」と話した。

初優勝を狙った旭川大雪は四球や守備の乱れで失点。9年ぶり3度目の出場で初めてベスト8に進出して以降も進撃を続けたが、頂点には一歩届かず。西大條敏志監督は「残念です。完敗ですね。緩い球を最後まで捉えきれなかった。でも東京ドームでプレーできて大きな自信になりました」と振り返った。

■試合結果

◎準決勝（16日）

旭川大雪ボーイズ（北海道） 5-3 多摩川ボーイズ（東京）

世田谷西リトルシニア（東京） 7-2 中野リトルシニア（長野）

◎決勝（17日）

世田谷西 002 300 0 5

旭川大雪 000 000 0 0

（世）福田-鐘ケ江

（旭）神元、前田、樽井-市川（First-Pitch編集部）