待望の「旧車デザイン」の最新モデル デキはどう？2023年11月、光岡自動車創業55周年を記念したコンセプトカー「M55（エム ダブルファイブ）コンセプト」が発表されました。このモデルは主に光岡自動車と同じ55年の人生を歩んだ同世代の方々をターゲットに、若い頃のクルマに対する「憧れ」や「期待」を再び呼び覚まして共感してもらうことを目的に開発されました。【画像】超カッコイイ！ これが旧車デザインの「最新スポーツ