新DCユニバース（DCU）を統括するDCスタジオ代表のジェームズ・ガンが、旧ユニバースで人気を誇った、マーゴット・ロビー演じるハーレイ・クインらの今後について語った。 ロビーはこれまで、『スーサイド・スクワッド』（2016）と『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』（2020）、そしてガンが監督・脚本を手がけた『ザ・スーサイド・スクワッド “極”