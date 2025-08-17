新DCユニバース（DCU）を統括するDCスタジオ代表のジェームズ・ガンが、旧ユニバースで人気を誇った、マーゴット・ロビー演じるハーレイ・クインらの今後について語った。

ロビーはこれまで、『スーサイド・スクワッド』（2016）と『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』（2020）、そしてガンが監督・脚本を手がけた『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（2021）でハーレイ・クイン役を演じた。『ザ・スーサイド・スクワッド』からは、すでにジョン・シナ演じるピースメイカーが新DCUに続投を果たしている。

では、ロビー演じるハーレイ・クインが同じく新DCUに“移籍”する可能性は？ 米のインタビューにて今後の可能性を質問されたガンは「いずれ明らかになるでしょう」とだけ答えた。

もっともガンの頭のなかには、『ザ・スーサイド・スクワッド』から復帰させたい別のメンバーがいるようだ。イドリス・エルバが演じた戦闘のプロ、ブラッドスポート／ロバート・デュボアだ。「いつもブラッドスポートが登場できる場を模索しています。どうなるかは様子見だね」と付け加えた。

ちなみにガンは以前、SNSでファンから「再びマーゴット・ロビーと仕事をするつもりはありますか？」と質問された際、「確実に」としていた。

一方、ロビー本人はハーレイ・クイン役での復帰について明言を避けつつ、「他の女優に演じ継がれるようなキャラクターになってほしい」と、DCUのエルスワールドに属する『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』（2024）でレディー・ガガ演じる同役を楽しみにしていることを明かしている。

