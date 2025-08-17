ダルビッシュは佐々木とも会話【MLB】ドジャース ー パドレス（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が16日（日本時間17日）、本拠地・パドレス戦の試合前にパドレスのダルビッシュ有投手と談笑した。山本から挨拶し約2分ほど、軽く会話を交わした。山本はこの日、ブルペン入り。ブルペンが終わると、ダルビッシュの元へ駆け寄った。帽子を取って頭を下げると、そのまま笑顔で会話を交わした。この日、ダル