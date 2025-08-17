パイレーツ戦で快投を披露【MLB】カブス 3ー1 パイレーツ（日本時間17日・シカゴ）カブスの今永昇太投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのパイレーツ戦に先発し、7回1失点の好投を披露。援護に恵まれず9勝目はお預けとなったが、チームは8回に勝ち越し、3-1で勝利した。今季18度目のマウンドにあがった今永は、3回までパーフェクト投球を披露。4回のファムにソロを与えたが、5回まで被安打1、無四球の快投。6回、7回にはピン