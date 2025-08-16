西日本短大付と東海大熊本星翔の応援歌が話題第107回全国高校野球選手権15日、大会10日目に4試合が行われた。第2試合の西日本短大付（福岡）と聖隷クリストファー（静岡）、第4試合の県岐阜商-東海大熊本星翔は1点差での痺れる試合となった。一方で接戦以外にも、両カードでは“共通点”があった。「めっちゃカッコいい」「流行ってんの？」とファンも注目している。西日本短大付は2-1で熱戦を制した。試合を決めたのは1-1の8