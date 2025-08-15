パ５位の西武は１５日のオリックス戦（京セラドーム大阪）に０―１と惜敗。３位・オリックスとのゲーム差は「５・５」に開いた。先発した今井達也投手（２７）は初回二死二塁から相手４番・杉本に左前適時打を許し、先制された。追う西武はオリックス先発・九里のシュートに苦しみ、１〜３回まで毎回走者を出すも３イニング連続併殺打に打ち取られるなど、チャンスを広げられず。７回まで散発２安打無得点で、後続の投手から