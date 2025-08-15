¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¼Ò²ñ¥Ë¥å¡¼¥¹ > Íå±±³Ù¥¯¥Þ½±·â ÀìÌç²È¡Ö¹ÔÆ°¤¬ÊÑÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë°Û¾ï¸ÄÂÎ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡× »þ»ö¥Ë¥å¡¼¥¹ ËÌ³¤Æ» STV¥Ë¥å¡¼¥¹ËÌ³¤Æ» Íå±±³Ù¥¯¥Þ½±·â ÀìÌç²È¡Ö¹ÔÆ°¤¬ÊÑÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë°Û¾ï¸ÄÂÎ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡× 2025Ç¯8·î15Æü 16»þ46Ê¬ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô ¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²¤ÎÍå±±³Ù¤Ç14Æü¡¢20Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ °ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ ÀìÌç²È¤Ï¿Í¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¡Ö°Û¾ï¸ÄÂÎ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¥¯¥Þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë µ»ö¤òÆÉ¤à ¤ª¤¹¤¹¤áµ»ö ¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ë¿¯Æþ¡ÄÅÅÆ°¹©¶ñÅð¤â¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê35¡Ë¤òÂáÊá ´¹¶â¤Î²ÄÇ½À¤â Ì¾¸Å²° 2025Ç¯8·î12Æü 19»þ36Ê¬ ½±·â¸½¾ìÉÕ¶á¤ËºâÉÛ¤ä·ìº¯¥·¥ã¥Ä¡¡ÃÎ¾²¡¦Íå±±³Ù¥Ò¥°¥ÞÈï³² 2025Ç¯8·î15Æü 12»þ15Ê¬ ¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯¡¡¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡×½ë¤¤²Æ¤Ëà¿·¤·¤¤¥Û¥é¡¼á¤ÊÂÎ¸³¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡© 2025Ç¯8·î12Æü 14»þ0Ê¬ Æü¹Òµ¡»ö¸Î¤ÎÁÜººËÜÉô¤ò»Ø´ø¤·¤¿·Ù»¡´±¡¢¥ß¥¹¤ÎÏ¢º¿¤Ï¡Ö¿ÍÇ¤¤»¡×¤Çµ¯¤¤¿ 2025Ç¯8·î11Æü 10»þ0Ê¬