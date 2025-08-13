timelesz松島聡（27）が13日、都内で「ハリー・ポッターショップ原宿オープン記念イベント」に出席し、英俳優のトム・フェルトン（37）と対面した。ハリポタファンの松島は推しのスリザリン寮をイメージした衣装で登場。自前のスリザリンバッジをあしらい「私服テイストにスリザリン要素を入れました。ハリー・ポッターの現場に行く時はこういう服装をしたりするのでテンションが上がります」と声を弾ませた。推しのキャラクタ