ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 日本航空123便が墜落した事故から40年 父が機内で懸命に残した「遺書… 国内の事件・事故 死亡事故 JAL（日本航空） 時事ニュース 日テレNEWS NNN 日本航空123便が墜落した事故から40年 父が機内で懸命に残した「遺書」 2025年8月12日 20時18分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 日本航空123便が墜落し、520人が死亡した事故から40年となる 父を亡くした女性は、父が機内で懸命に残した遺書について言及 「本当に今迄は幸せな人生だったと感謝している」と記されていたそう 記事を読む