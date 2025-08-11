マリナーズのカル・ローリー捕手は10日（日本時間11日）、本拠地T-モバイルパークでのレイズ戦に「2番DH」で先発出場。初回裏の第1打席に3試合連発となる今季45号2ランを放った。 ■左打ち本塁打はリーグ4位に迫る スイッチヒッターとしても知られるローリーは、この日左打席での一発を放ち、サルバドール・ペレス捕手（ロイヤルズ）が2021年に記録した捕手の最多本塁