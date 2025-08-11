Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。普段使いにちょうどいいサイズだからこそ、毎日バンバン使える仕様がうれしい。コットンキャンバス生地に高耐久PUをコーティングしたタフなトートバッグ「TOUGH TOTE」シリーズは、クラウドファンディングサイトを中心に人気となっているアイテム。そんな「TOUGH TOTE」シリーズのスリムモデ